Eurowings:



Weihnachtsüberraschung für süddeutsche Low-Cost-Flieger.



Ab Sommerflugbahn 2017 startet Eurowings auch in München





(KPF) Der Flughafen München erweitert ab dem Sommerflugplan 2017 seine Angebote im Low-Cost-Bereich. Die Lufthansa -Tochter Eurowings siedelt sich in München, im Terminal 2 an. Auf einer Pressekonferenz am 21.12.2016 stellten der Lufthansa Vorstand Karl Ulrich Garnadt und der Münchner Flughafen Chef Dr. Michael Kerkloh das Projekt vor. Der Flughafen München hofft damit das Standbein Low-Cost-Bereich, mit weltweit wachsenden Zahlen, zu stärken.



Ab Ende März fliegt Eurowings von München aus 32 für Geschäftsreisende und Urlauber, attraktive Ziele in Europa an. Wöchentlich starten dann 89 Flüge, alle mit dem Airbus A 320. lesen Sie mehr



BMW International Open:



Double-Champion Stenson will das Triple in München holen



British Open und Race-to-Dubai-Sieger Henrik Stenson schlägt bei der BMW International Open 2017 im GC München Eichenried ab



München/ Der beste Golfer der European Tour Saison 2017, Henrik Stenson, wird bei der BMW International Open 2017 (21. bis 25. Juni, Golfclub München Eichenried) versuchen seinen Titel zu verteidigen.

Im GC Gut Lärchenhof konnte Stenson, derzeit Vierter der Weltrangliste, in diesem Jahr die BMW International Open nach 2006 bereits zum zweiten Mal gewinnen. Bereits zu einem frühen Zeitpunkt hat der charismatische Schwede seine Zusage gegeben, bei der 29. Auflage des deutschen Traditionsturniers an den Start zu gehen. lesen Sie mehr



DGV-Golfbarometer Herbst 2016



Deutsche Golfanlagen signalisieren wirtschaftlichen Aufwind



(KPF) Die deutschen Golfanlagen sind mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Saison 2016 überwiegend zufrieden. Dieses Ergebnis zeigt die Umfrage „DGV-Golfbarometer Herbst 2016“, an dem sich 249 Golf-Clubs beteiligten.

92,4% der Golfanlagen bewerten die wirtschaftliche Lage mit gut oder befriedigend, obwohl die Erwartungen der Frühjahrs-Umfrage bei der Einnahmen-Entwicklung, nicht ganz erreicht wurden. lesen Sie mehr BMW Golf:



BMW PGA Championship eröffnet neue European Tour „Rolex Series“



• Preisgeld der BMW PGA Championship steigt auf 7 Millionen US-Dollar

• Das Turnier ist das erste der „Rolex Series“ der European Tour 2017

• West Couse im Wentworth Club wurde aufwändig optimiert München/Dubai. Die BMW PGA Championship (25. bis 28. Mai 2017, Wentworth Club), eines der bedeutendsten Turniere der European Tour, wird ab der kommenden Saison weiter aufgewertet. Mit einem erhöhten Gesamtpreisgeld von 7 Millionen US-Dollar ist das prestigeträchtige Turnier das Auftaktevent der neuen „Rolex Series“: Bei diesen sieben Highlight-Events werden ab 2017 mehr Weltranglisten- und Ryder-Cup-Punkte vergeben, zudem wird die digitale und die TV-Berichterstattung deutlich verstärkt.

„Für den professionellen Golfsport ist dies eine spannende Entwicklung. BMW freut sich sehr darauf, die neue Serie der European Tour zu eröffnen“, sagt Dr. Ian Robertson, Mitglied des Vorstands der BMW AG, Vertrieb und Marketing BMW. lesen Sie mehr

PORSCHE EUROPEAN OPEN 2017 Porsche European Open finden im Süden Hamburgs statt



Green Eagle Golf Courses neuer Austragungsort





Die Porsche European Open werden an einem neuen Standort ausgetragen. Das prestigeträchtige Turnier der European Tour, das sich in den nur zwei Jahren seiner Austragung zu einem Highlight unter den Profigolfturnieren entwickelt hat, wird 2017 auf der Anlage von Green Eagle Golf Courses vor den Toren der Hansestadt Hamburg ausgetragen. Gespielt wird auf dem Nord Course, mit 7.165 Metern einer der längsten Plätze in Europa. Internationale Golfstars werden vom 26. bis 30. Juli ihren Sieger im Wettbewerb um zwei Millionen Euro Preisgeld ermitteln. lesen Sie mehr





WINSTONgolf Senior Open: Auch in 2017 auf Deutschlands bester Golfanlage



Vom 14. bis 16. Juli geht’s für die Stars der European Senior Tour auf dem WINSTONlinks Course um 350.000 Euro



Schwerin/Vorbeck – Nach einer gelungenen Premiere in 2016 werden die WINSTONgolf Senior Open vom 14. bis 16. Juli 2017 erneut auf dem mehrfach prämierten WINSTONlinks Course ausgetragen. Bereits zum sechsten Mal beherbergt die WINSTONgolf-Anlage in Vorbeck bei Schwerin bekannte Golfgrößen der European Senior Tour. Der allseits bejubelte WINSTONlinks Course zählt zu den spektakulärsten Golfplätzen Europas und gilt als sportlich attraktive Herausforderung unter den Spielern.

Auch für 2017 erwartet Turnierdirektor Ronny Woisin ein hochkarätiges Teilnehmerfeld: „Im letzten Jahr haben wir erstmals auf dem WINSTONlinks Course gespielt und haben dafür durchweg positives Feedback von allen Verantwortlichen und Spielern erhalten. Wir haben unsere Feuerprobe mit Bravour bestanden und arbeiten schon jetzt wieder unter Hochdruck daran, auch im nächsten Sommer einen top präparierten Platz zu präsentieren. Mit insgesamt 4.600 Zuschauern konnten wir im letzten Jahr einen Zuschauerrekord aufstellen – das würden wir im nächsten Jahr gerne toppen.“ lesen Sie mehr

Jubiläum :



Die Leading Golf Courses of Germany feiern 15-jähriges Jubiläum



Vor 15 Jahren, am 30. November 2001, fand in München die Gründungsversammlung der Leading Golf Courses statt. Unter den Gründungsmitgliedern waren auch acht Clubs die heute noch zu den LGCG zählen: der Golfclub Beuerberg, GC Schloss Maxlrain, Golf- und Land-Club Regensburg, GC Am Reichswald, GC Schwanhof, der Wittelsbacher Golfclub und der Golfclub Wörthsee. Ziel der Interessensgemeinschaft war es ein besonderes Qualitätsangebot der Dienstleistung „Golfplatz“ zu schaffen. lesen Sie mehr



Bernhard Langer gewinnt dritten Charles Schwab Cup in Folge



Er schreibt weiter Geschichte auf der Champions Tour



Mit einem hervorragenden zweiten Platz beim Abschluss-Event der PGA Tour Champions gewann Bernhard Langer gestern zum dritten Mal hintereinander und zum insgesamt vierten Mal die Saisonrangliste der weltweit wichtigsten Turnierserie der über 50-Jährigen.

Auf der Anlage des Desert Montain Club in Scottsdale, Arizona verwies er beim Turniersieg von Paul Goydos (USA) nach einer exzellenten 64er-Finalrunde seinen Hauptkonkurrenten Colin Montgomerie (Schottland) auf Rang 3 des Klassements und sicherte sich neben den 250.000 US Dollar für die Platzierung im Turnier auch den mit einer Million Dollar dotierten Gewinn der Jahreswertung. lesen Sie mehr



GOLF GUIDE für KINDER

zum herunterladen



„Golfen ist langweilig und nichts für jüngere Menschen“ Diese Aussage hört man oft, sie stimmt aber nicht! Immer mehr Menschen begeistern sich für das Golfen und auch Kinder können sich schon früh üben.

Sabine Koch-Sutter, Golftrainerin für Kinder mit langjähriger Berufserfahrung, hat in Zusammenarbeit mit Jahn Reisen den Ratgeber „Golfguide für Kinder“ verfasst.

Was genau ist der Unterschied zwischen Kinder und Erwachsenengolf? Wie kann Golf kindergerecht gestaltet werden und wie sieht das Training für Kinder optimaler Weise aus? All das wird in dem Ratgeber von einer Expertin beantwortet.

Um den Ratgeber möglichst vielen interessierten Eltern und auch Großeltern zur Verfügung zu stellen, hat das Unternehmen sich dazu entschieden, den Inhalt kostenlos anzubieten.



Hier können Sie den Ratgeber herunterladen



Komperdell:



Schläger nach Maß innerhalb 48 Stunden



ein kostenloser Service von Komperdell



( KPF) Ein Trend setzt sich durch: „Golfschläger werden häufiger maßgeschneidert “ gekauft. Die österreichische Golf-Schmiede Komperdell-Golf“ am Mondsee bei Salzburg, unterstützt diesen Trend mit einem kostenlosen Service:

„Schläger nach Maß innerhalb von 48 Stunden“. lesen Sie mehr

GolfCity München Puchheim:



Bayrischer „Stadl“ als Clubhaus



GolfCity wirbt für das neue 9 Löcher Golfcenter in München-Puchheim mit dem Anlagenkonzept: „Golf - einfach, anders, schnell“



(KPF)Anders, diesem Motto bleiben die Verantwortlichen von GolfCity auch mit dem Design des neuen Clubhauses treu. Anfang Oktober, bei schönstem Altweibersommer, konnten die Puchheimer Golfer erstmals Ihr Clubhaus, das einzigartig in Deutschland, im Stil einer bayrischen Berghütte gestaltet ist, in Augenschein nehmen. Der „Stadl“ vielleicht wäre besser „Berghütte“ (darüber sollten die Clubverantwortlichen noch einmal nachdenken) wurde in nur einem Tag aufgebaut. Bereits am Eröffnungstag gab es viel Zustimmung für das originelle Clubhaus. lesen Sie mehr



USA besiegt Europa



Erstmals seit 2008 haben die US-Golfer wieder den Ryder Cup gegen Europa gewonnen. Am Schlusstag der 41. Austragung auf dem Hazeltine National Golf Club Chaska, Minnesota, USA setzten sich die US-Golfer um Teamkapitän Davis Love III durch und verhinderten damit einen erneuten Erfolg der Europäer.

Das Europa-Team war mit einem 6,5:9,5-Rückstand in die abschließenden zwölf Einzel gegangen. Eine schwere Hypothek. Zwar gelang es den Rückstand auf 9,5:10,5 zu verkürzen, doch Ryan Moore holte den entscheidenden Punkt zum zwischenzeitlichen 15:10 des US-Teams.

Wenig überzeugend Martin Kaymer. Er hatte vom europäischen Kapitän Darren Clarke (Nordirland) eine der drei Wildcards erhalten, bei den Vierern aber zweimal an der Seite des Spaniers Sergio Garcia verloren und einmal gemeinsam mit US-Masterssieger Danny Willett aus England.

Sein letztes Duell gegen Matt Kuchar gewann er aber und feierte damit in seinem vierten Ryder-Cup-Einsatz den ersten Sieg.

Lesen Sie hier mehr auf der Original Webseite



PORSCHE EUROPEAN OPEN 2016 Das Finale



Levy besiegt nach dramatischem Finaltag im Stechen



Bad Griesbach – Alexander Levy und Ross Fisher machten es bei der Porsche European Open 2016 auf dem Beckenbauer Course in Bad Griesbach auf dem 18. Loch noch einmal spannend. Mit einem Par gegen ein Bogey zog der Engländer Ross Fisher mit dem bis dahin Führenden Franzosen Levy gleich. In einem über zwei Bahnen andauernden Stechen gelang dem Franzosen auf Loch 18 das entscheidende Birdie zu einem Start-Ziel-Sieg. Fisher musste sich mit dem Par begnügen. Beide hatten, bei dem aufgrund des starken Nebels auf 54 Loch verkürzten Turniers 194 Schläge (19) auf ihrer Scorekarte verzeichnet. „Das erste Turnier seit 2014, das ist Wahnsinn, und dann auch noch eines der prestigeträchtigsten Turniere auf der Tour“, strahlte der Franzose nach seinem Sieg.

Bei ausgezeichneten äußeren Bedingungen und einem perfekt präparierten Golfplatz erlebten die fast 12.000 Zuschauer eine außerordentlich spannende Finalrunde mit einem strahlenden Sieger Alexander Levy. Der Franzose war mit vier Schlägen Vorsprung auf die Schlussrunde gegangen und machte es noch einmal spannend. lesen Sie mehr

PORSCHE EUROPEAN OPEN 2016 Runde 2



Kaymer, Fritsch und Wiesberger gemeinsam auf der Finalrunde



Alexander Levy vier Schläge voraus



Bad Griesbach – Trotz ausgezeichneter Leistungen am dritten Tag der Porsche European Open 2016 auf dem Beckenbauer Golf Course in Bad Griesbach konnte keiner der Spieler, die am Samstag die zweite Runde abschlossen, zu Alexander Levy aufschließen.

Der Franzose hatte am Vormittag noch das letzte Loch seiner zweiten Runde absolviert. Mit zwei exzellenten bogeyfreien Runden und 17 unter Par (125 Schlägen) steht er an der Spitze des sehr starken Spielerfeldes. lesen Sie mehr

PORSCHE EUROPEAN OPEN 2016



Alexander Levy mit Traumrunde auf Platz 1



Fünf Deutsche unter den ersten Zwanzig



Bad Griesbach – Mit einem Birdie an Loch 18 zog der Franzose Alexander Levy an dem Österreicher Bernd Wiesberger vorbei und setzte sich mit 62 Schlägen, neun unter Par, an die Spitze des Leaderboards der Porsche European Open 2016 auf dem Beckenbauer Golf Course in Bad Griesbach. Trotz des strahlenden Sonnenscheins an den ersten beiden Tagen, konnte Runde 1 erst am frühen Nachmittag des zweiten Tages abgeschlossen werden. Dichter Nebel hat an den beiden Turniertagen jeweils den Start des Turniers verzögert. Erst um 11:30 Uhr am Freitag konnten die Professionals das am Abend zuvor wegen Dunkelheit abgebrochene Spiel fortsetzen. lesen Sie mehr

Ladies European Masters: In-Kyung Kim aus Südkorea gewinnt, Sandra Gal auf Platz drei



D ie ersten ISPS Handa Ladies European Masters in Deutschland gewann mit In-Kyung Kim aus Südkorea eine Spielerin, die überwiegend auf der LPGA Tour in den USA an den Abschlag geht und dieses Turnier 2014 in London bereits siegreich beendet hatte. Sandra Gal versuchte alles, um sich den Siegerpokal bei den ISPS Handa Ladies European Masters im Golf Club Hubbelrath, Düsseldorf, zu sichern, doch am Schlusstag fehlte ihr ganz einfach das Glück. Besonders auf den ersten neun Bahnen wollten keine Putts fallen, obwohl gute Chancen vorhanden waren.

Am Ende wurde es für Gal mit 277 Schlägen (-11) der geteilte dritte Platz, mit dem sie durchaus zufrieden war. „Ich freue mich, in meinem Heimatclub eine gute Leistung geboten zu haben und danke den vielen Zuschauern, die mich an allen Tagen unterstützt haben!“ lesen Sie mehr über das ganze Turnier

Boeing Classic: Bernhard Langer gewinnt Boeing Classic nach Stechen Vierter Saisonsieg bedeutet 29. Titel bei den Senioren



Einen Tag nach seinem 59. Geburtstag gelang Bernhard Langer am Sonntag der Gewinn der Boeing Classic 2016 auf dem TPC Snoqualmie Ridge nahe Seattle im Bundesstaat Washington.

Der deutsche Ausnahmegolfer aus dem bayerisch-schwäbischen Anhausen erreichte nach unglaublicher Aufholjagd mit sechs Birdies auf den letzten neun Löchern ein Drei-Mann-Stechen, in dem er sich am ersten Extra-Loch gegen Woody Austin und Kevin Sutherland aus den USA durchsetzen konnte.

Bernhard Langer kommentierte seine Spitzenleistung gewohnt professionell: „Ich habe schon Turniere nach Führung aus der Hand gegeben, andererseits gewann ich wie heute nach größem Rückstand. Es ist einfach nie vorhersehbar.“ lesen Sie mehr

Golf Charity



„Neuer Spendenrekord beim 9. GRK Golf Charity Masters



in Leipzig: 1,5 Millionen Euro



Leipzig (mm). Das 9. GRK Golf Charity Masters in Leipzig setzt einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der Golf-Benefizveranstaltungen in Deutschland. Bei der Spendengala mit 400 Ehrengästen im Hotel The Westin Leipzig kam die beeindruckende Spendensumme von 1,5 Millionen Euro zusammen.

Damit erhöht sich das Gesamt-Spendenergebnis seit der GRK-Charity-Premiere im Jahr 2008 auf nunmehr 6,95 Millionen Euro. Alle Spenden gehen 1:1 ohne Abzüge an karitative Kindereinrichtungen, u.a. Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig, das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig, Ein Herz für Kinder und Hand in Hand for Africa. lesen Sie mehr

Golf-Genuss-Wellness im Allgäu HOTEL Hanusel Hof „willkommen in der Familie “



Auf einem Hochplateau im Allgäuer Voralpenland zwischen Kempten und Isny, liegt auf über 900 m Höhe, der Hanusel Hof. Der landwirtschaftliche Betrieb wird seit Generationen von der Familie Rainalter bewirtschaftet.

Anfang der 70er Jahre waren Gerti und Alois Rainalter gezwungen, aus gesundheitlichen Gründen die Landwirtschaft aufzugeben. Der Hof wurde in eine Nebenerwerbslandwirtschaft umgewandelt, um die Existenz des Hofes für die drei Söhne Wolfram, Frank und Markus zu erhalten. „Wir standen vor der Entscheidung unseren Betrieb auf den Anbau von Latschen-Kiefern umzustellen", sagt Rainalter. "Ein Vertrag mit einem Hersteller von Latschen-Kiefer-Produkten lag bereits unterschriftsreif vor. Bei einem Abend-Spaziergang über unser Gelände sagte ein Gast aus Schottland, beiläufig: „Was für ein schönes Gelände. Hier würden wir in Schottland einen Golfplatz bauen“. Dieser Satz war der "Zündsatz" für den späteren Golfplatz. lesen Sie mehr



Gold für Inbee Park im



Damen Golf



Südkoreas Superstar Inbee Park (links) ist die Gewinnerin der Goldmedaille des olympischen Damen-Golf-Turniers. Die siebenfache Major-Siegerin startete gleich mit drei Birdies auf den ersten fünf Löchern und baute ihr Führung im Laufe des Turniers weiter aus.

Die Südkoreanerin siegte schließlich mit 268 Schlägen vor der Neuseeländerin Lydia Ko.

Ko kam mit 273 Schlägen auf den zweiten Platz und erhielt dafür die Silbermedaille. Bronze gab es für die Chinesin Shanshan Feng (274).



Wenig erfolgreich die beiden deutschen Damen. Sie belegten mit Caroline Masson Platz 21 (282 Schläge) und Sandra Gal Platz 25 (283 Schläge). Justin Rose gewinnt Gold bei Olympia in Rio

Nach seinem Hole-in-One in der ersten Runde hatte er bereits Olympia Geschichte geschrieben. Nun hat der 36-jährige Justin Rose (links) auch noch die nächste Goldmedaille für Großbritannien geholt. Rose gewann den Golf-Wettbewerb in Rio vor dem Schweden Henrik Stenson.

Die Olympiasieger im Bild:

Justin Rose (Gold), Henrik Stenson (Silber) und Markus Fraser (Bronze).











Der Brite ist damit der erste Olympiasieger im Golf seit 112 Jahren.

Mit 201 Schlägen spielte er auf dem Par-71-Kurs zuletzt eine 67er-Runde und sicherte sich die Goldmedaille von Rio. Die Silbermedaille ging an Henrik Stenson aus Schweden mit 202 Schlägen. Auf Platz drei kam Markus Fraser (204, Aus), der die Bronze Medaille bekam.

Sieger Rose hatte bereits in der ersten Runde am vierten Loch, einer Bahn mit Par drei das erste Hole-in-one bei Olympischen Spielen Geschichte geschrieben.

Martin Kaymer spielte eine 66er-Schlussrunde und kam auf den 15. Rang, Alex Cejka auf Rang 21.

1904 hatte in St. Louis das bisher letzten olympische Golfturnier stattgefunden. Sieger der Männer war damals der Kanadier George Lyon. Bilder: Daniel Stiller + Karl Sandin Imago

Bregenzer Festspiele: Warum nicht mal Kultur und Golf? Drei Rätsel stellt die chinesische Prinzessin Turandot jedem Mann, der um ihre Liebe wirbt. Bisher hat sie keiner lösen können. Alle haben dafür mit ihrem Kopf bezahlt. Einem unbekannten Prinzen gelingt das Unmögliche: er kann alle drei Fragen beantworten. Doch Turandot möchte sich trotzdem nicht erobern lassen, deshalb ist der Prinz bereit zu sterben, wenn sie bis zum nächsten Morgen seinen Namen herausfindet. Keiner darf diese Nacht schlafen und muss nach dem Namen forschen...

Das Ganze, die Oper Tourandot auf der Seebühne im Festspielhaus Bregenz im Bodensee.

Die Inszenierung ein opulentes Fest der Bilder, Farben und Klänge. Regisseur Marco Arturo Marelli gelingt eine Oper im Spannungsfeld zwischen Opulenz und Intimität mit kräftigen und leisen Tönen. Mlada Khudoley klang als Turandot fast immer ebenso makellos wie Guanqun Yu als Liù. Rafael Rojas als Kalaf liefert Kraft, Glanz und wunderbare Höhen und einer Nessun dorma Arie mit Sonderapplaus des Publikums.



lesen Sie mehr

Vorarlberg:



Golfgenuss und mehr im „Ländle“



Vorarlberg, das westlichste Bundesland Österreichs, reicht im Westen bis an den Bodensee. Der nördliche Nachbar ist Deutschland, der südliche die Schweiz und Lichtenstein und im Osten Tirol.

Das "Ländle", wie die Bewohner ihre Heimat auch liebevoll nennen, besteht aus drei, geografisch sehr unterschiedlichen Regionen. Die Region Vorarlberger Rheintal reicht bis zum Bodensee. Die Region Bregenzerwald, diese zu Teil bewaldete Hügellandschaft, bis an die Ausläufer der alpinen Bergwelt. Die an Tirol angrenzende Bludenzer Alpin-Landschaft, mit den einzigartigen Naturlandschaften des Arlbergs, der Silvretta und des Montafon ist vom Tourismus geprägt. Der Arlberg mit den Wintersportorten St. Anton, Lech/Zürs, gilt als die Wiege des Alpinen-Skilaufs. Die Trumpfkarte Vorarlbergs für den Tourismus ist das einmalige Zusammenspiel von Natur, Kultur und Tradition auf kleinem Raum. Interessant ist das "Ländle" auch für Golfer, die hier einige Urlaubstage mit Golf und Mehr verbringen wollen. Der Vorteil, die kurzen Wege. Die Fahrzeiten von einem Golfplatz zum anderen, kaum mehr als eine halbe Stunde. lesen Sie mehr

CNN:



Greg Norman



Vom gefeierten Golfer zum Geschäftsmann – Greg Norman hat das Kunststück gemeistert und mit CNN darüber gesprochen, wie er mit Sinn für das Geschäft ein internationales Unternehmen aufgebaut hat.

„Müsste ich mein Leben mit einem Wort beschreiben, würde ich zweifelsohne abenteuerlustig sagen. ‚Greif das Leben an‘ ist mein Motto”, so die Golflegende. lesen Sie mehr

Zecken - die lauernde Gefahr im Grünen



Besserer Schutz für Golfer durch Zeckenscreening



Dass die Krankheit Borreliose durch Zeckenstiche übertragen wird, ist seit vielen Jahren bekannt. Gerade Menschen, die sich viel im Freien aufhalten, können einen Stich trotz aller Vorsorgemaßnahmen nicht immer vermeiden. Man weiß heute, dass nicht alle Tiere mit den für Menschen riskanten Erregern Borrelia burgdorferi infiziert sind, jedoch in einigen Gebieten besonders viele potentiell gefährliche Zecken lauern. Doch in welchen Regionen sollte man besondere Vorsicht walten lassen und nach einem Zeckenstich besonders achtsam hinsichtlich möglicher Borreliose- Symptome sein? Die Augsburger BCA-clinic, die erste Klinik für Zeckenübertragene Krankheiten in Europa, bietet für Golfplatz-Betreiber nun einen bisher einmaligen Service, um für deren Aktive mehr Klarheit zu schaffen: ein Zeckenscreening des Geländes. lesen Sie mehr



Henrik Stenson gewinnt die 145. Britisch Open



gplo/ In einem spannenden Finale hat der Schwede Henrik Stenson die 145. British Open im schottischen Troon gewonnen. Er ist damit der erste schwedische Golfprofi der ein Major-Turnier gewonnen hat. Auf Platz zwei kam nach einem spannenden Finale, dem über mehrere Runden ein Kopf am Kopf-Rennen voranging, der US-Amerikaner Phil Mickelson.

Der 40-jährige Stenson setzte sich beim ältesten noch gespielten Turnier der Welt schließlich mit 264 Schlägen (68,65,68,63) durch und lag am Schluss drei Schläge vor dem 41-jährigen US-Amerikaner.

Stenson kassierte für seinen Sieg einen Scheck über rund 1,4 Millionen Euro und die begehrte Siegerkanne Claret Jug. Erst vor drei Wochen hatte er die 28. BMW International Open im Golf Club Gut Lärchenhof gewonnen.



Weniger erfolgreich war der einzige Deutsche im Turnier, Martin Kaymer. Mit insgesamt 287 Schlägen (66,73, 74,74) kam er auf den geteilten 36. Rang. z um Leaderboard



Schotte gewinnt auf schottischem Links Course am 2. Extra-Loch WINSTONgolf Senior Open 2016



Spannung pur am Finalsonntag!

Oldcorn gewinnt vor Broadhurst, Langer auf geteiltem 3. Rang

Schwerin/Vorbeck – Andrew Oldcorn (rechts) heißt der diesjährige Sieger der WINSTONgolf Senior Open 2016 in Vorbeck bei Schwerin und darf sich über den Siegerscheck von 51.693 € freuen. Nach drei Runden von 70, 69 und 69 Schlägen erzielte der für Schottland spielende 56-jährige ein Gesamtergebnis von 208 Schlägen (8 unter Par) und lag damit schlaggleich mit Paul Broadhurst (70, 71, 67). Mit seiner heutigen Runde spielte dieser sowohl Platzrekord als auch die niedrigste Runde des Turniers. Nichtsdestotrotz musste er sich dann im packenden Stechen auf dem 2. Extra-Loch Andrew Oldcorn geschlagen geben. Beide spielten die 18. Bahn des WINSTONlinks Birdie, Oldcorn gelang auch im zweiten Durchgang ein Birdie, während Broadhurst erst mit dem vierten Schlag auf dem Grün lag und sich somit auf dem zweiten Extra-Loch dem Schotten geschlagen geben musste.



lesen Sie mehr

z um Leaderbord der European Tour

Open de France:



Thongchai Jaidee gewinnt die Open de France mit elf unter Par



Der Tailänder Thongchai Jaidee hat die Open de France mit einer 68er Schlussrunde und insgesamt elf unter Par gewonnen. Auf Platz zwei landete Francesco Molinari (Ita) vier Schläge zurück. Rory McIlroy (Nir) wurde mit sechs unter Par Dritter.

Martin Kaymer landete mit - 4 auf dem geteilten fünften Rang.

Mit seinem Sieg bei der 100. Open de France erreichte Thongchai Jaidee seinen achten European Tour Titel. Francesco Molinari wurde zum dritten Mal in sechs Jahren Zweiter. Zugleich gab es mit Jaidees Sieg das erste Mal sieben asiatische Siege auf der European Tour in der gleichen Saison.

Der 46-Jährige ist auch der älteste Sieger in der Open de France Geschichte. Jaidee startete mit einer Führung von zwei Schlägen in die Schlussrunde und baute diese nach und nach aus. "Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Woche hier mit meiner Familie zusammen sein konnte und bin noch glücklicher, dass ich das Turnier gewonnen habe", sagte er. "Ich weiß, dass der Golfplatz hier ist fantastisch. Ich war viele Jahre immer wieder hier und denke, vor allem diese Woche, war eine besondere Woche für mich um das Turnier zu gewinnen. Manchmal braucht man eine perfekte Woche. Diese Woche war meine perfekte Woche, weil ich nicht viel verpasst habe."

Perfekt ist auch die Siegprämie. Thongchai Jaidee erhält 583.330,00 Euro, der Zweitplatzierte, Francesco Molinari erhält 388.880,00 Euro und selbst für Martin Kaymer gibt es noch einen Reisekostenzuschuss von 125.300,00 Euro.

Mit mehr als 60.000 Fans wurde Le Golf National in dieser Wochen ein neuer Besucherrekord erreicht.



Die Ergebnisliste als pdf-Datei

BWM-International Open Finale



Stenson macht nach zehn Jahren das „Double“ perfekt Der „Iceman“ bleibt am Finaltag cool und siegt zum zweiten Mal bei der BMW International Open



Pulheim. Der Sieger der 28. BMW International Open im Golf Club Gut Lärchenhof steht fest: Mit 271 Schlägen (17 unter Par) sicherte sich Henrik Stenson (Bild rechts) aus Schweden nach zehn Jahren den längst verdienten zweiten Sieg bei einem der traditionsreichsten Turniere der European Tour. In den beiden vergangenen Jahren war der Sieger der BMW International Open 2006 jeweils Zweiter geworden. Aufgrund ausgiebiger Regenfälle am Samstag musste Stenson wie die meisten Spieler im Feld heute 36 Löcher absolvieren.

Der „Iceman“ blieb cool, notierte am Sonntag insgesamt zehn Birdies und verwies mit einem nervenstarken Finish Thorbjøn Olesen (DEN, -14) und Darren Fichardt (RSA, -14) auf den zweiten Rang. Hinter dem alleinigen Vierten Raphaël Jacquelin (FRA, -12) teilten sich Sergio García (ESP, - 10) und Kiradech Aphibarnrat (THA, -10) den fünften Platz. lesen Sie mehr über das ganze Turnier

Wetterstein4Golf :



Mit einer Vier-Plätze Golf-Card machen deutsche



und österreichische Golfplätze Kooperation perfekt



Unter dem Namen Wetterstein4Golf haben sich pünktlich zur neuen Golfsaison vier 9-Loch Golfplätze rund um das Wettersteingebirge in Allgäu und Tirol zu einer Kooperation entschlossen, von der nicht nur Vereinsmitglieder sondern auch Urlaubsgäste profitieren können. Hierzu gehören die Clubs:

Land- und Golfclub Werdenfels e.V. (Garmisch-Partenkirchen)

Golf- und Landclub Karwendel e.V. (Wallgau)

Golfclub Seefeld Reith (Seefeld)

Golfclub Zugspitze-Tirol (Ehrwald). lesen Sie mehr

Golf- und Landclub Bergkramerhof Ökologische Golfanlage „Aus einer Not – wird eine Tugend“



Das „AUS“ drohte dem im Voralpenland beheimateten Golf Club in Wolfratshausen. Das Jahr 2012 wird die Vorstandschaft der Golfanlage Gut Bergkramerhof bestimmt nicht so schnell vergessen.

Der Grund? Ein Brief landete im Büro des Golfclubs, in dem der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln, auf den ersten 9 Spielbahnen der 18 Löcher-Anlage, nochmals untersagt wurde. Die Begründung war simpel, diese Spielbahnen liegen in einem Wasserschutzgebiet. Bereits in der Baugenehmigung für die Golfanlage, Anfang der 90er Jahre, war das Wasserschutzgebiet in den Bauplänen eingezeichnet.

Aber das, schon mit der Baugenehmigung ausgesprochene, Verbot auf diesem Teil des Geländes keine chemischen Pflanzenschutzmitteln einzusetzen, wurde im Laufe der Jahre von den verantwortlichen Club Gremien immer weniger beachtet. lesen Sie mehr